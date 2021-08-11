Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alevlerin arasından kurtulan kardeşlere Kızılay'dan yardım eli
Manavgat'ta yaşayan 4 çocuklu İşbilir ailesi, yangına evlerinde uyurken yakalandı. Alevlerden canlarını zor kurtaran aileye, Kızılay yardım eli uzattı. Yangında büyük korku yaşayan kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi.
İşbilir ailesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afetzedelerden. Ailenin 3'ü zihinsel engelli, 4 çocuğu var.
8 yıldır Demirciler mahallesinde yaşayan aile, yangına gece saatlerinde yakalandı.
Evlerinin balkonu, bahçesi ve bir odası alevlere teslim oldu. Aile yangından canını zor kurtardı.
Kardeşlerin salıncak hayali gerçek oldu
Yangının ardından evlerine dönen afetzede aileyi Türk Kızılay yalnız bırakmadı. Korku dolu o anları unutamayan dört kardeşe bir sürpriz vardı.
Kardeşlerin hayali salıncaklarının olmamasıydı. Kızılay ekipleri de salıncağı getirerek, kardeşlerin yüzünü güldürdü.
Evleri zarar görse de, aile yangından yara almadan kurtulmanın sevincini yaşıyor.
Etiketler: Antalya Kızılay Orman Yangını
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