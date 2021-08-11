İşbilir ailesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki afetzedelerden. Ailenin 3'ü zihinsel engelli, 4 çocuğu var.

8 yıldır Demirciler mahallesinde yaşayan aile, yangına gece saatlerinde yakalandı.

Evlerinin balkonu, bahçesi ve bir odası alevlere teslim oldu. Aile yangından canını zor kurtardı.

Kardeşlerin salıncak hayali gerçek oldu

Yangının ardından evlerine dönen afetzede aileyi Türk Kızılay yalnız bırakmadı. Korku dolu o anları unutamayan dört kardeşe bir sürpriz vardı.

Kardeşlerin hayali salıncaklarının olmamasıydı. Kızılay ekipleri de salıncağı getirerek, kardeşlerin yüzünü güldürdü.

Evleri zarar görse de, aile yangından yara almadan kurtulmanın sevincini yaşıyor.

