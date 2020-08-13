Haber Giriş: Kaynak: İHA
Beypazarı'nda yangın 1 can aldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir binada çıkan yangında, 87 yaşındaki Hüseyin Yılmaz dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
Beypazarı Kurtuluş Mahallesi Köroğlu Caddesi 31 numarada bulunan binadaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Bina sakinleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Binada yapılan aramada evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 87 yaşındaki Hüseyin Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu.
Yılmaz'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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