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Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Doğancık köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlendiği operasyonda, söz konusu bölgede 5 şüpheliyi, 1 jeneratör, 1 hilti ve kazı malzemesiyle suçüstü yakaladı.
Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: izinsiz kazı afyonkarahisarSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:32
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