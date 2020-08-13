Boş bir evin bahçesinde mahsur kaldılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtuldular.

Osmaniye Kadirli'de bulunan 50 kaplumbağa doğaya bırakıldı.

İtfaiye eri, boş bir evde kaplumbağa olduğu ihbarı üzerine eve gittiklerini ve 50 civarında kaplumbağayı ölmek üzereyken bulduklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Bahçede mahsur kalmışlar

Çevresi duvarla çevrili bahçenin içindeki kaplumbağalar tek tek toplandı, kaplumbağalara yiyecek verildi.

Kaplumbağaların uzun süredir kullanılmayan evin bahçesinde çoğalıp mahsur kaldığı belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Görevliler, kaplumbağaları daha sonra Savrun Çayı yakınlarına bıraktı.