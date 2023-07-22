Beyoğlu'nda kadın müşterisini darbeden taksici yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir taksicinin yabancı kadın müşterisini darbettiği anlara ait görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucu, olayın 20 Temmuz'da sabah 05.45'te yaşandığını belirleyen polis, taksinin plakasını tespit ederek sürücü A.K'yi yakaladı.

Şüpheli taksi sürücüsü ifadesinde, müşteri ile aralarında bozuk para sebebiyle tartışma çıktığını ve kadının kendisine küfür etmesi üzerine olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çalışma ruhsatı askıya alındı

Bu arada, olayın ardından taksicinin ve aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

Taksicinin kadını darbettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, taksicinin yabancı uyruklu kadına vurup yere düşürdüğü, kadının ise kaçmaya çalıştığı yer alıyor.