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Türkiye
AA 22.07.2023 16:23

Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi: 7 ölü, 14 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu biri çocuk 7 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi: 7 ölü, 14 yaralı
[Fotograf: AA]

B.K, idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki S.A (15), Ü.C.A, G.B, M.C, N.T ve H.K olay yerinde, P. B ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar ve Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel ve Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, incelemede bulundu.

Ekiplerin incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayı görüp müdahale eden Turgut Öztürk, tarlada çalıştığını şarampole devrilen minibüsün sesini duyunca olay yerine geldiklerini söyledi.

Minibüsten önce yaralıları çıkarttıklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Cenazeler alt taraftaydı. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık, sonra da jandarmaya haber verdik. Minibüstekilerin durumu çok kötüydü, perişandı. Yaralı da çoktu. Ölenler hepsi bölgenin insanı, vişne ve kiraz toplayan tarım işçileri. Hayatını kaybedenlere Allah, rahmet eylesin."

Valilikten açıklama

Afyonkarahisar Valiliği de sosyal medya hesabından trafik kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sultandağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Çay ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin soruşturması devam etmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret ettiği bildirildi.

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Afyonkarahisar Trafik Kazası
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