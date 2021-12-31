Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan tarihi dar sokakların temizlik işi yerli teknolojiyle çözüldü. Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyacı doğrultusunda ilçenin fiziki yapısına uygun olarak dar sokaklarda rahatça temizlik çalışması yapabilen "AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Araçları" geliştirildi.

Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen süpürme araçları, kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. Bunun yanı sıra bir büyük modeli olarak geliştirilen, daha geniş alanların temizliğinde kullanılan “AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Araçları" ile aynı zamanda yüzde 50 tasarruf da sağlanıyor.

Yıllık 10 milyon liralık tasarruf

Beyoğlu Belediyesi ile Kademe AŞ iş birliğinde üretilen yerli süpürme araçları ile ilçenin tüm cadde ve sokakları 7/24 tertemiz tutuluyor.

Şasi ve yürür aksam dahil Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen süpürme araçları, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.

Beyoğlu Belediyesi, yerli üretim araçlarını tercih ederek temizlik çalışmalarında yıllık yaklaşık 10 milyon lira tasarruf sağlayacak.

"Bu süpürge araçları Beyoğlu için çok ideal"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yerli ve milli teknoloji ürünleri önemsediklerini belirtti.

Ekonomik tasarruf sağlama noktasında iyi bir iş birliği yaptıklarını kaydeden Yıldız, "Bu süpürge araçları Beyoğlu için çok ideal. Çünkü Beyoğlu tarihi dar sokaklarıyla da ön plana çıkan bir ilçe. Her gün milyonlarca turisti ağırlıyoruz. Misafirlerimize daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre sunabilmek için aralıksız çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaların daha rahat yapılabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması açısından yerli kompakt süpürme araçları bizlere büyük bir kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.