İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 katlı binanın çatı katına sıçradı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 katlı binanın çatısında patlama meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama ile birlikte çevredekilerin paniği artarken, itfaiye ekipleri çalışmalarını patlamanın meydana geldiği bölgede yoğunlaştırdı. Bina sakinleri yangını gözyaşlarıyla izledi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA