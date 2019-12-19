Cumhurbaşkanlığınca, 17 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerinin ardından TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri de sona erecek.

Bugünkü görüşmelerde, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16. maddesine kadar oylanması ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin oylanması var.

Meclisin bütçe maratonu, yarın, bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM Genel Kurulunu yöneteceği son gün, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin açık oylamaları yapılacak.

Kaynak: TRT Haber