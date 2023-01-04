Kiremitdere Caddesi'nde seyreden demir boru yüklü kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bir iş yerinin istinat duvarına çarpan kamyon, devrilerek bir süre sürüklendikten sonra bir otomobile çarparak durabildi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü ve yolcu Akif A.'yı kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kamyonda yüklü olan demir boruların caddeye dağılması nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Vinç yardımıyla kamyonun ve boruların kaldırılmasının ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

[Fotoğraf: AA]