Merkez Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın daha sonra ahşap binanın yanındaki biri ahşap, üç binaya daha sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde yaşayan 86 yaşındaki Seval ve 63 yaşındaki Orhan Kök'ü kurtardı. Yangının sıçradığı diğer binadakiler de tahliye edildi.

Yangın söndürüldü, bina da kullanılamaz hale geldi

İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangının çıktığı ahşap bina tamamen yanarken, alevlerin sıçradığı diğer ahşap bina da kullanılamaz hale geldi.

Yangından etkilenen diğer iki binada ise hasar oluştu. İtfaiyenin çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de katıldığı enkazdaki soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan Beykoz Belediyesi ekiplerinin evleri yanan Seval ve Orhan Kök'ü bir otele yerleştireceği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinlerinden Metin Soylu, dumanların yükseldiğini görünce yangın çıkan binaya koştuğunu belirterek, "Bir yaşlı teyzenin çığlıklarını duydum. İtfaiyeyi aradım. Teyze içeriye doğru kaçtı. İçerideki oğlu bağırınca ben de içeriye girdim. Boğazımı duman yakınca çıkmak zorunda kaldım." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yanan eve girdiğini aktaran Soylu, "Teyzeyi dışarıya çıkardılar. Teyzeyi çıkardıktan sonra alevler bir anda parladı. Teyzede bir sıkıntı yoktu. İki kişi çıkardık, yaşlı teyze ve oğlunu. Durumları iyiydi" diye konuştu.