Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Akören mevki Tekirdağ istikametinde meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Levent Karahan isimli şahsın kullandığı araç tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan şoför ve Belediye personeli E. K. ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Levent Karahan'ın hayatını kaybettiğini öğrenildi.

E.K. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolda bir anda durduğu ve geri manevra yaptığı sırada tır ile çarpıştığı görülüyor.