Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Öztürk idaresindeki 35 AF 9417 plakalı otomobil, Çameli ilçesi girişi yakınlarında karşı yönden gelen Saygın Aşık yönetimindeki 20 AFB 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, şarampole savruldu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücüler ile otomobilde bulunan İsa Dal yaralandı.
Ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa Dal, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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