Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mutfak tüpü bomba gibi patladı: Tek katlı ev küle döndü
[Fotograf: İHA]
Bursa'da tek katlı ahşap evde mutfak tüpü bomba gibi patladı, müstakil ev alevlere teslim oldu.
Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesinde bulunan tek katlı bir evde meydana gelen patlamada, yaşlı bir kadının yaşadığı evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin sıçradığı piknik tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması ile evin her yerini alev ve dumanlar sardı.
Patlamanın gürültüsü ile mahalle sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin teslim olduğu gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.
Yangında yaşlı kadının evinde olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Bursa
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