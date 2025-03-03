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Türkiye
TRT Haber 03.03.2025 08:52

Beykoz Belediye Başkanı Köseler adliyeye sevk edildi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler adliyeye sevk edildi
[Fotograf: İHA]

Geçtiğimiz günlerde, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, 17 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan gözaltına alındı
Beykoz Belediye Başkanı Köseler 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan gözaltına alındı

Toplam 22 kişi gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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