Beykoz Belediye Başkanı Köseler adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, 17 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Toplam 22 kişi gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.