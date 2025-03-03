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Türkiye
TRT Haber 03.03.2025 04:09

Türkiye yeni haftada bahar havasına giriyor

Mart ayı ile birlikte Türkiye'nin birçok şehrindeki karlı hava, yerini güneşe bıraktı. Ramazan ayının ilk haftasında sıcaklıklar artıyor. Çarşambadan itibaren yağışlı hava yurdu terk ediyor ve Türkiye bahar havasına giriyor.

Türkiye yeni haftada bahar havasına giriyor

Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak. Türkiye, yağışlı havanın yurdu terk etmesi ile adeta baharı yaşayacak.

Hafta ortasından itibaren yağış beklenmiyor

Pazartesi günü Güneydoğu Anadolu hariç yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve Güney Ege'de rüzgar, yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esecek. Fırtına, salı gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun Kuzeyi salı günü yağışlı havanın etkisine girecek. Çarşambadan itibaren ise 5 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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3 büyük ilde hava durumu

Ankara ve İstanbul, haftanın ilk günü parçalı ve çok bulutlu, 10 derece. İzmir ise 15 derece olacak.
3 büyük ilde de hava sıcaklıkları çarşamba günü itibarıyla yükselecek.

Hava sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

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