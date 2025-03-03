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Türkiye
DHA 03.03.2025 00:51

Adıyaman'da iki katlı binada yangın: 10 kişi hastanelik oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki katlı binada yangın: 10 kişi hastanelik oldu

Gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde Mehmet Gülten'e ait iki katlı müstakil evin çatı katından çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye erleri tarafından binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. 

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