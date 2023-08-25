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Türkiye
AA 25.08.2023 15:53

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu

Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan böbrekleri ve korneaları ile kalbi ve karaciğeri, 6 hastaya umut olacak.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut oldu
[Fotograf: AA]

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos'ta travma nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 43 yaşındaki erkek hasta İ.Y'nin 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

İ.Y'nin ailesi tarafından bağışlanan organları, durumları uygun görülen hastalara nakledilmesi için çıkarıldı.

Böbreklerden biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğeri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi, kalp İstanbul'daki özel bir hastane, kornealar ve karaciğer ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu söyledi. 

Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Yavuzyılmaz, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 4 hastamız yaşama tutunacak, kornealarıyla da 2 hastamız ışığa kavuşacak. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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