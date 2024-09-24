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Türkiye
TRT Haber 24.09.2024 00:32

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisine dava açıldı

İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübünde 29 kişinin ölümüne ilişkin açılan ikinci soruşturma tamamlandı. Aralarında dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısının da olduğu 12 şüphelinin 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı da soruşturmada yer alan isimler arasında.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisine dava açıldı
[Fotograf: AA]

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni bir soruşturma daha tamamlandı. Yangında ihmali bulunduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca birleştirme talepli hazırlanan iddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcısı, ruhsat denetim müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısının da aralarında olduğu 13 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

Sanıkların iddianamede, "görevi kötüye kullanma" ile "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ana dava dosyasıyla birleştirildi.

9 sanık hakim karşısına çıkmıştı

Geçtiğimiz aylarda açılan ilk davada 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Aralarında iş yeri mesul müdürü, ortağı, kulüp görevlilerinin de bulunduğu sanıklar için "bilinçli taksirle birsen fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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