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Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı09 Ocak 2020 Perşembe 06:48 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücüsü yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Dolmabahçe Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen araç içinde sıkışan sürücüyü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Yapılan incelemelerin ardından, devrilen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi trafik Kazası