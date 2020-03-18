Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendi. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacak.

Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecek.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2020 yılında askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ilk 6 ay için 35 bin 54 lira 64 kuruş oldu.

2020 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2020 Yılı Bedelli ve Dövizle Askerlik Başvuru Duyurusu MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlandı. 2020 yılının ilk yarısında bedelli askerlik tutarı 35.054,64 lira. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 saat 18:00’e kadar bu tutarı ödemeleri gerekiyor.

İkinci 6 ayın bedeli daha sonra açıklanacak

1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.

Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenir?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda. Adaylar 2019 yılı için 33 bin 230 lira ödemişti. 2020 yılının bedelli askerlik ücreti ise 35 bin 54 lira olarak hesaplandı.