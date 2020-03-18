Meteoroloji'nin günler öncesinden açıkladığı soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili oluyor. Karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olduğu birçok şehirde vatandaşlar zorluk yaşadı.

Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler saatler süren çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Sivas ve Hakkari'de ulaşımda güçlük yaşandı

Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açıyor İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy ile 29 mezra yolu ulaşıma kapandı.

[Ekipleri karla mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Fotoğraf: DHA]

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapanan yollarının yeniden açılması için çalışma başlatırken, Hakkari Belediyesi'ne bağlı ekipler de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda yoğun çalışma başlattı.