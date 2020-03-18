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Kadir Şeker hakkındaki iddianame hazır
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi öldüren Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirse, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili iddianamede hazırlandı.
İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Ancak Şeker'in suçu tahrik altında işlediği belirtilerek indirim yapılması istendi.
Konya'da parkta sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'le ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istedi. Detayları @trthaber muhabiri Hasan Ağalar aktardı. pic.twitter.com/lUIqcTCbAD— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2020
Hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirse Kadir Şeker, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
Etiketler: Konya kadir şeker iddianame hapis cezası ağır ceza mahkemesiSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:21
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