İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Esenler'de 24 Kasım'da bir minibüs şoförünün bebek arabasıyla araca binen kadın ile diğer yolcuları araçtan indirmesinin sosyal medyada gündeme geldiği hatırlatıldı.

Minibüsün araç ruhsatının, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi (TUDES) tarafından 3 gün süreyle askıya alındığı ve emniyet birimleri tarafından aracın trafikten menedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca yine TUDES yaptırım cetvelinden yolcuya kaba davranış, pusetli ve benzeri kişilerin taşıma hizmetinin sağlanmaması maddelerinden de puan düşümü yaptırımları araca ve şoföre ayrı ayrı uygulandı. Şoförün 100 hizmet kalite puanı dolduğundan 1 ay süre ile şoför kartı askıya alındı." ifadelerine yer verildi.