Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bebek arabalı yolcuyu minibüsten indirdi, şoför kartı askıya alındı
İstanbul Esenler'de bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücünün şoför kartı bir ay süreyle askıya alındı, minibüs trafikten menedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Esenler'de 24 Kasım'da bir minibüs şoförünün bebek arabasıyla araca binen kadın ile diğer yolcuları araçtan indirmesinin sosyal medyada gündeme geldiği hatırlatıldı.
Minibüsün araç ruhsatının, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi (TUDES) tarafından 3 gün süreyle askıya alındığı ve emniyet birimleri tarafından aracın trafikten menedildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Ayrıca yine TUDES yaptırım cetvelinden yolcuya kaba davranış, pusetli ve benzeri kişilerin taşıma hizmetinin sağlanmaması maddelerinden de puan düşümü yaptırımları araca ve şoföre ayrı ayrı uygulandı. Şoförün 100 hizmet kalite puanı dolduğundan 1 ay süre ile şoför kartı askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: İstanbul
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