Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulus Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, Kumluca beldesi Kirsinler köyünde bir nişan töreni sonrası koronavirüs (COVID-19) vakası görüldüğü ifade edildi.

Köyün tamamı karantinaya alındı

Açıklamada, filyasyon çalışmaları ile koronavirüs vakalarının yayılarak vatandaşların sağlığını tehdit etmesini engellemek ve yayılımı önlemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı.

Beldede bulunan bir binada kişilerde de nişan töreni sonrası koronavirüs vakasına rastlandığı aktarılan açıklamada, buradaki 2 ayrı blokta oturan kişilerin ikametlerinde kalmasının sağlanmasına, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesine ve karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Bitlis'te bir bina karantinaya alındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Erkizan Mahallesi'ndeki bir binanın, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle bugünden itibaren geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binada ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

Kastamonu'da 2 mahalle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında iki mahallede karantina uygulanıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı İğdir köyünün Merkez Mahallesi ile Curalar Mahallesi salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallelerde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Konya'da 2 ev karantinaya alındı

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Yığar Mahallesi'nde 6 kişide tespit edilen pozitif vaka sonucu Yunak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu kişilerin yaşadığı 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 14 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Kararın ardından evler giriş ve çıkışlara kapatıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek gurubunun karşılayacağı aktarıldı.