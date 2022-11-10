Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bazanın içinden 7 kilo uyuşturucu çıktı
İstanbul Ümraniye’de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi. Baskında baza içerisinde gizlenmiş 10 parça halinde toplam 7 kilo bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve uyuşturucu madde saklamak için kullanıldığı belirlenen eve baskın düzenledi.
Baskında, benzer suçlardan kaydı olan Ş.U. yakalandı. Yapılan aramada, koltuk bazasından 10 parça halinde toplam 7 kilo ağırlığında bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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