Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve uyuşturucu madde saklamak için kullanıldığı belirlenen eve baskın düzenledi.

Baskında, benzer suçlardan kaydı olan Ş.U. yakalandı. Yapılan aramada, koltuk bazasından 10 parça halinde toplam 7 kilo ağırlığında bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.