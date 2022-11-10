Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da hırsızlar jet ski çaldı
[Fotograf: DHA]
Büyükçekmece Kumburgaz Sahili'nde 5 şüpheli bir sitenin önündeki jet skiyi çaldı. Jet skiyi çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
İlknur Merttoptan'ın Kumburgaz'daki yazlığı önünde bıraktığı jet ski 8 Kasım Salı gecesi 5 şüpheli tarafından çalındı.
Yüzlerini gizlemek için kapüşon takan şüphelilerin, sitenin önündeki jet skiyi taşıyarak beyaz bir araca yükledikten sonra uzaklaştığı öğrenildi.
Site yönetiminin uyarısı üzerine jek skinin çalındığını öğrenen Merttoptan, karakola giderek şikayetçi oldu.
Polis şüphelilerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
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