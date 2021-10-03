Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 07:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayrampaşa'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bayrampaşa'da kontrolden çıkan bir araç beton bariyere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
TEM bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde, bir aracın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç beton bariyere çarptı, yola savruldu.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan 3 kişi ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır. Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik bir süre aksadı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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