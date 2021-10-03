TEM bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde, bir aracın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç beton bariyere çarptı, yola savruldu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan 3 kişi ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır. Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik bir süre aksadı.