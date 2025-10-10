SICAK
Türkiye
HABER GİRİŞ
10.10.2025 16:49
10.10.2025 16:56
SON GÜNCELLEME
10.10.2025 16:56
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği davasında yürütmeyi durdurma kararı verildi
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul
Konya'da öğretmenin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı
18:19
Hakan Fidan: Türkiye'nin liderlik kapasitesi tüm riskleri bertaraf edecek kudrette
17:26
Gazze'de 735 gün süren İsrail saldırılarında 77 bin kişi öldü ve kayboldu
18:05
Özgürlük Filosu'ndaki 94 aktivist Türkiye'ye getirildi
16:48
Beyaz Saray'dan Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Trump'a verilmemesine tepki
17:08
Bakan Tunç: Ateşkes antlaşmasının yapılmasına Türkiye büyük katkı sağladı
16:22
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Filistinli tüccarlara ait gıda ve meyve yüklü tırlar, Gazze'ye giriş yaptı
Binlerce Gazzeli evlerine dönüyor
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği davasında yürütmeyi durdurma kararı verildi
Konya'da öğretmenin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı
Sakarya'da trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu
Bursa'da rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı gözaltına alındı