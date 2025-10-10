Bayrampaşa'daki seçim için yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu bakanlık kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Mutlu'nun tutuklanmasının ardından başkan vekilliği için seçim yapılmıştı.

CHP grubunun aday gösterdiği İbrahim Kahraman ile Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın, vekillik için gerekli oyu sağlayamamıştı. İki aday arasında yapılan kura çekimi sonucu CHP’li İbrahim Kahraman belediye başkan vekili olmuştu.



AK Parti, seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 8. İdare Mahkemesi yapılan itirazı yerinde buldu ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, gerekçesinde; İbrahim Kahraman'ın meclis başkan vekilli sıfatıyla seçimi yönetirken aynı zamanda belediye başkan vekili adayı olmasını usule ve mevzuata aykırı buldu.