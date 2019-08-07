Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı'nda 5 milyon civarında bir hareketlilik yaşandığını, Kurban Bayramı'nda bunun üstüne çıkalacağını söyledi.

Yurt dışından Türkiye'ye ciddi bir talep olduğunu, Kurban Bayramı ile gelecek 2 haftada yoğunluğun daha da artacağını aktaran Ayık, halihazırda birçok tesiste doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığını, Kurban Bayramı'nda da birçok tesiste bu oranın yüzde 100'e ulaşacağını dile getirdi.

Hemen hemen tüm bölgelerde ciddi bir hareketlilik söz konusu olduğunu belirten Ayık, iç pazarın ise özellikle iklimden dolayı Ege Bölgesi'ni tercih edeceğini öngördü.

Ayık, Akdeniz Bölgesi'nin Ege'ye göre daha sıcak olduğunu hatırlatarak, iç bölgelerde de hareketlilik beklediklerini, Kurban Bayramı dolayısıyla akraba ziyaretlerinin ön plana çıktığını ifade etti.

Yurt içinde yoğun şekilde yatay hareketlenme olacağını vurgulayan Ayık, "Ramazan Bayramı'nda 5 milyon civarında bir hareketlilik yaşadık, Kurban Bayramı'nda da bunun üstüne çıkacak. Kıyılarda ve konaklama tesislerine dönük hareketler belki Ramazan Bayramı seviyesinde olmayabilir ancak toplam hareketlilik Ramazan Bayramı'ndaki hareketliliğin üstüne çıkabilir diye bekliyorum. Ekonomik boyut da birkaç milyar liranın üstüne çıkar" dedi.

"Rakamlar bizi teyit eder nitelikte"

Ayık, turizm açısından 7 aylık rakamların son derece olumlu olduğunu, tablonun bekledikleri gibi şekillendiğini anlatarak, "Yıl başında Türkiye'nin 2019 yılında yeni bir rekor kıracağını söylemiştik. Mutlaka çift haneli bir büyüme yapacağını ve 50 milyonun üzerindeki yabancı misafir sayısını göreceğimizi bekliyorduk. Şu ana kadar da gerçekleşen rakamlar bizi teyit eder nitelikte. Çift haneli bir büyümemiz var ve yılın geri kalan bölümünde de bu trendin devam etmesi koşuluyla 50 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçiyi göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA