Emniyet, jandarma ve sahil guÌˆvenlik birimleri, bu yÄ±lÄ±n 7 ayÄ±nda Ã¼lke genelinde eÅŸ zamanlÄ± trafik, asayiÅŸ, kumar, gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve narkotik alanlarÄ±nda 19 uygulama yaptÄ±.

Bu uygulamalarda, 1 milyon 150 bin 124 aracÌ§ ve 51 bin 939 motosiklet denetlendi. Aranan 3 bin 484, hacizli 470, Ã§alÄ±ntÄ± 85 motosiklete el konuldu, 38 bin 421 aracÌ§ ve motosiklet suÌˆruÌˆcuÌˆsÃ¼ne isÌ§lem yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 24 bin 716 taksi, 114 bin 205 okul servis aracÄ± kontrol edildi. 6 bin 115 okul servisi ve 2 bin 56 taksi suÌˆruÌˆcuÌˆsuÌˆne isÌ§lem yapÄ±ldÄ±.

Uygulamalarda 6 bin 534 aracÌ§, bin 201 okul servis aracÄ±, bin 795 motosiklet ve 259 taksi ise trafikten men edildi.

AsayiÅŸ uygulamalarÄ±

AsayiÅŸ uygulamalarÄ± kapsamÄ±nda, 24 bin 37 aranan kiÅŸiden 5 bin 992'sine adli-idari isÌ§lem yapÄ±ldÄ±, bin 424 kiÅŸi goÌˆzaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 61'i cÌ§ocuk olmak uÌˆzere 267 kayÄ±p kiÅŸi bulundu.

Uygulamalarda, 74 bin 307 okul cÌ§evresi, 546 bin 911 isÌ§ yeri denetlendi. Bin 655 isÌ§ yerine isÌ§lem yapÄ±ldÄ±, 136 isÌ§ yeri kapatÄ±ldÄ±.

Yasa dÄ±sÌ§Ä± bahis oynatÄ±lmasÄ± nedeniyle bin 7 isÌ§ yerinde 4 bin 772 kiÅŸiye cezai isÌ§lem yapÄ±ldÄ±, 238 isÌ§ yerinin faaliyeti durduruldu.

GÃ¼nÃ¼birlik evler ve kiralÄ±k araÃ§ firmalarÄ±na yÃ¶nelik uygulamada ise, 11 bin 160 guÌˆnuÌˆbirlik ev kontrol edilirken, 415 ev sahibine cezai isÌ§lem uygulandÄ±. Denetlenen 8 bin 208 kiralÄ±k aracÌ§ firmasÄ±ndan 443'Ã¼ne ceza kesildi.

GÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 5 bin 742 duÌˆzensiz goÌˆcÌ§men ve 93 organizatoÌˆr yakalandÄ±.

Uygulamalarda 10 tekne, 130 aracÌ§, 121 bilgisayar, 27 yazÄ±cÄ±, 88 tombala makinesi, 33 sigaramatik, 58 kumar makinesi, 10 oyun makinesi, 12 cep telefonu, 40 sahte pasaport, 5 sahte kimlik, 73 sahte yol izin belgesi, 1 el bombasÄ±, 3 uzun namlulu silah, 132 ruhsatsÄ±z tabanca, 208 ruhsatsÄ±z av tuÌˆfegÌ†i, 191 kurusÄ±kÄ± tabanca, 103 kesici/delici alet, 4 bin 12 mermi, 14 bin 594 gram uyusÌ§turucu madde 4 bin 405 uyusÌ§turucu hap, 64 bin 869 koÌˆk kenevir, 33 bin 435 paket kacÌ§ak sigara, 65 kilogram tuÌˆtuÌˆn, 18 bin 600 makaron, 682 litre kacÌ§ak icÌ§ki ele gecÌ§irildi.

Kaynak: AA