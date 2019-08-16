Türkiye bayramda yollara düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bayramdaki seyahat verilerini paylaştı.

Hava yolunu 3,7 milyon kişi kullandı

Buna göre, Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 3 milyon 709 bin 163 yolcu için 23 bin 657 uçak seferi düzenlendi.

4,1 milyon yolcu otobüs kullandı

Otobüs taşımacılığında izin verilen B2 ve D2 belgeli otobüslerle 270 bin 670 sefer yapılarak toplam 4,1 milyon yolcu taşındı.

6 bin tren seferiyle 3 milyon 750 bin yolcu taşındı

Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından YHT'lerle 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle 1046 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 2 bin 376 sefer gerçekleştirildi. Söz konusu seferlerle taşınan yolcu sayısı 2,5 milyon oldu.

Kaynak: AA