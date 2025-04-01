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Türkiye
TRT Haber 01.04.2025 11:06

Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin 3 günlük kaza bilançosu açıklandı. Toplam 2 bin 138 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 619 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde 27 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin üçüncü gününde 528 bin 654 araç denetlendi, 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

 

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Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Sosyal Medya Trafik Kazası
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