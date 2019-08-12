Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi.

Son 24 saatteki kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı 209'a yükseldi.

Yurtta son 24 saatteki kazalar

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada, İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Sıdalı yönetimindeki 33 AAB 33 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunun Uzundere kavşağı yakınında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Beşir Kaya'ya (18) çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Diyarbakır'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 ER 447 plakalı otomobilin, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Mermer mevkisinde devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mahmut Ö. (45) yönetimindeki 42 TC 910 plakalı yolcu otobüsü Nurdağı-Bahçe kara yolunun 10'uncu kilometresinde Osman T'nin (39) kullandığı 49 AL 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Osman T. ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ovacık ilçesinde giden Ziya Özçetin (70) yönetimindeki 78 AH 563 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail Balcıoğlu'nun (58) kullandığı 78 SL 866 plakalı cip, Barsak köprüsü mevkisinde çarpıştı. Kazada, sürücüler ve Satı Özçetin (66) yaralandı. Satı Özçetin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent mevkisi TEM bağlantı yolunda ilerleyen Necati Kara’nın (44) kullandığı araç hararet yaptı. Necati Kara, yardım çağırmak için aracından indiği sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın çarpmasıyla yol kenarına savruldu. Kara'ya çarpan araç sürücüsü kaçtı. Necati Kara hayatını kaybetti.

Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tekkeköy köyünde, Sami Öksüz yönetimindeki 28 EG 719 plakalı kamyonet devrildi. Kazada yaralanan sürücü Öksüz ve Selahattin Karaduman, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı

Düzce'de İlhan Çolak idaresindeki 22 HL 361 plakalı hafif ticari aracın Anadolu Otoyolu Gölyaka Gişeleri bağlantı yolunda karşı yönden gelen Mehmet Erdem'in kullandığı 34 YJ 8589 plakalı otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bolu'da D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Ömer Faruk Tan idaresindeki 06 HA 6660 plakalı otomobil, Filiz Makarna kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Hüseyin Başman'ın kullandığı 81 ER 372 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana üç ayrı trafik kazasında ise 1'i ağır 21 kişi yaralandı.

Kaynak: AA