Geçen araçlar tek tek tünele alınıyor, sürücü ve yolculara hazırlanan animasyonlar izletiliyor.

Trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan Yaşam Tüneli Projesi, Manisa'da da uygulamaya girdi. Yaşam Tüneli'nde sürücülere trafik kuralları hatırlatılıyor.

Uygulama sürücülerden tam not aldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, amaçlarının insanların bayramı rahat geçirmesi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Trafik kurallarına uysunlar istiyoruz. Burada bir farkındalık oluşsun diye sürücülerimizi uyarıyoruz."

Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu ise, "Sürüş esnasında cep telefonu ile konuşulmamasını, emniyet kemerinin her koltukta kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Uygulama sürücülerden de tam not alıyor. Yaşam Tüneli'nde sürücülere çay ve kahve ikramı yapılıyor. Sürücülere kitap, araçta bulunan çocuklara da kırmızı düdük hediye ediliyor.

Haber: Emre Saçlı