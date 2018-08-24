Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazaları 87 can aldı

Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için başta otobüs kazaları ile kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek adına sıkı güvenlik tedbirleri alındı.

Karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 17-27 Ağustos'ta 11 gün süreyle yaklaşık 140 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 227 personel ve tedbirleri denetlemek için görevli 32 polis başmüfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri uygulandı.

Farkındalık oluşturulmaya çalışıldı

Çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyasıyla farkındalık yaratılmaya çalışıldı ve tedbirler desteklendi.

Tescilli araç sayısının son 10 yılda yüzde 65 arttığı göz gönünde bulundurularak, karayollarının fiziki yapısındaki iyileştirmeler ve bölünmüş yollar nedeniyle seyahatler daha güvenli hale geldi.

6 günde 87 ölüm

Ancak tüm bu önlemlere rağmen kazalar oldu. Bayram tatilinin ilk 6 gününe dair İçişleri Bakanlığı verileri şöyle:

"Polis ve Jandarma'nın aldığı yoğun trafik tedbirlerine rağmen bayram tatilinin ilk 2 günü, arefe ve bayramın ilk 3 günü olmak üzere 6 günlük can kaybının, 10 yıllık ortalama ile (87) aynı düzeyde olduğu tespit edildi. Buna göre, bayram tatilinin ilk 6 gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşandı.

Kaza oluş türleri incelendiğinde, en fazla kaza sayısının 27 ile tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 25 kazanın yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 17 kazanın ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği görüldü.

Yaya kazaları 2017 yılı Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 42 oranında arttı. Geçen yıl toplam kaza içinde yüzde 14 olan motosiklet kazası oranı ise yüzde 1'e düştü. Tespit edilen ve tedbir alınan 17 ildeki 20 kaza kara noktasında 1 ölümlü kaza meydana geldi."

Son 2 gün için "aşırı yoğunluk" uyarısı

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, özellikle bayram tatilinin son günleri olan yarın ve 26 Ağustos Pazar günleri tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk öngörüldüğü belirtildi.

Vatandaşlar, dönüş planlamalarını trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, aşırı hızlı ve yorgun araç kullanmamaları, takip mesafesine uymaları, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park etmemeleri veya duraklama yapmamaları konularında uyarıldı.

Her 2 saatte bir 10 dakika mola

Kazaların büyük kısmının seyahatin varış noktasına yakın mesafelerde olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması için özellikle bu noktalarda araç dışında kısa süre dinlenilmesi ve yolculuğun tamamında ise her 2 saatte bir 10 dakika mola verilmesi istendi.

Bakanlık, otobüsler dahil araca binildiği andan itibaren muhakkak emniyet kemerinin takılması, "Kırmızı Düdük" kampanyası çerçevesinde çocukların aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanma ve sigara içme konusundaki uyarılarının dikkate alınmasını da istedi.

Kaynak: AA