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Türkiye
AA 10.04.2024 09:41

Bayram tatilinde sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatili başlangıcından itibaren sınırlardan 127 bin yolcu çıkışı olduğunu belirterek, bunun normal günlere göre 3 kat oranında bir artış olduğunu söyledi.

Bayram tatilinde sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı
[Arşiv]

Edirne Valisi Yunus Sezer, Eski Cami'de bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için güvenlik birimleri ve sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sezer, "Malumunuz bayram tatili biraz uzun olunca bu dönemde de trafik yoğunluğu oldukça fazla oldu. Özellikle sınır şehri olmamız hasebiyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk oluştu." dedi.

127 bin yolcu çıkışı gerçekleşti

Tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında normal günlere göre yaklaşık yüzde 125 oranında yolcu yüzde 90 araç çıkışında artışın olduğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Özellikle Ramazan Bayramı tatili başlangıcından itibaren 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşti sınırlarımızdan. Bu normal günlere göre 3 kat oranında bir artış. Yine araç çıkışında da 30 bin araç çıkışı var. Bu da yine yaklaşık 3 kata yakın normal günlere göre bir araç trafiği söz konusu. Polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz, sahil güvenliğimiz hepsi şu anda bayram tedbirleri nedeniyle görevleri başında bulunmaktalar."

Vali Sezer, 1780 personelin ve 240 araçlı ekibin bayram tedbirleri kapsamında il genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri aldığını anlattı.

Kazalar yüzde 50 azaldı

Trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu vurgulayan Sezer, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız bayramı bayram gibi geçirelim. Trafik kurallarına uyalım ve kaza gibi bizi üzücü olaylarla karşı karşıya gelmeyelim. Bunun için de bayram sonuna kadar yine almış olduğumuz trafik tedbirleri yoğun bir şekilde devam edecek. Yine 1500 sağlık personelimiz vatandaşlarımıza il genelinde bayram boyunca hizmet vermeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Sezer, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

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