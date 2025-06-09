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Türkiye
TRT Haber 09.06.2025 13:22

Bayram tatilinde kazalarda 32 kişi yaşamını yitirdi

Arife günü, Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günlerinde toplam 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 kişi hayatını kaybederken 4 bin 817 kişi yaralandı.

Bayram tatilinde kazalarda 32 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalara ilişkin bilgi verdi.

Kurban Bayramı’nın 3. günü yani dün 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1227 kişi ise yaralandı.

Tatilin ilk 4 gününde ise (Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi, 32 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 817 kişi yaralandı.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bir anlık hız, bir ömürlük pişmanlık yaşama tutun. Kurban Bayramı’nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

 

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Ali Yerlikaya Kurban Bayramı Trafik Kazası
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