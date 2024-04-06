Bayram tatilinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıkları, yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Tatil beldelerinde yağış beklenmezken, güneşli ve açık hava hakim olacak.

Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara, Batı Akdeniz'in batısı, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışların, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi ve arefe günü, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Hafta sonu ve bayramın ilk günü bazı illerde sıcaklık değerleri

Hafta sonu, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 18, İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da ise pazar sağanak geçiş beklentisi var, en yüksek sıcaklık da 21 derece olacak.

Bayramın ilk günü günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 23, İstanbul'da 20, İzmir ve Antalya'da 25, Adana'da 26, Samsun'da 17, Diyarbakır'da 19 derece civarında seyredecek.