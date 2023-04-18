Bayram öncesi otoyollarda denetimler artırıldı

Tatil öncesi otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktası ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde denetimler sıklaştırıldı. Sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekipler, kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde radarlı hız kontrolü yapıyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, gazetecilere, bayram öncesi ve sonrası için trafik tedbirlerini en üst seviyede aldıklarını belirtti.

Yılmaz, bu kapsamda büro personeli ile diğer birimlerdeki ekiplere takviye yapıldığını aktararak, "24 saat esasında 37 ekiple denetimlerimiz devam edecek. Trafik yoğunluğunu yarın ve yarından sonra bekliyoruz. Sürücüler özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılıyor." dedi.

Yolcu otobüslerinde ise takograf kayıtları ve sürücülerin araç kullanma sürelerinin kontrol edildiğine değinen Yılmaz, otobüslerde de emniyet kemeri kullanımının hatırlatıldığını kaydetti.

Yılmaz, alınan tedbirlerle sürücülerin aşırı hız yapmalarının önüne geçeceklerine işaret ederek, "Bayram süresince otoyolda ve D-100'deki radarlarımız kazaların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerine devam edecek." diye konuştu.