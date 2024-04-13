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Türkiye
İHA 13.04.2024 20:22

Bayram dönüşünde araç kuyruğu 70 kilometreye ulaştı

21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, evlerine dönmeye başladı.

İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik durma noktasına geldi.

Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

Yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor. 

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