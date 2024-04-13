Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda C.Ö. ve D.E'nin yanı sıra M.K, S.A. ve D.A. adlı kadınlar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araştırma sonucu şüphelilerin, aralarında husumet bulunan C.Ö'yü hedef aldıkları, vurulan diğer 4 kişinin çevredeki vatandaşlar olduğu tespit edildi.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.