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Türkiye
AA 13.04.2024 20:11

Teleferik kazasında hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'daki teleferik kazasında yaşamını yitiren 54 yaşındaki avukat Memiş Enes Gümüş'ün cenazesi, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Teleferik kazasında hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya'da bindiği teleferik kabininin devrilen direğe çarparak parçalanması sonucu düşerek hayatını kaybeden Gümüş'ün cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı.

Söke ilçesindeki Bağarası Mahallesi'ndeki evine getirilen Gümüş'ün cenazesi, helallik alındıktan sonra Karatlı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazını Gümüş'ün imam olan teyzesinin oğlu Yakup Gümüş kıldırdı.

Cenazeye, Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş'ün de aralarında bulunduğu yakınları, arkadaşları ve komşuları ile Söke Belediye Başkanvekili Fuat Evren Gül, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

Gümüş'ün ağabeyi Üzeyir Gümüş, mahallede kurulan taziye çadırında, kardeşiyle en son bayramın birinci günü sabah görüştüklerini ve bayramlaştıklarını söyledi.

Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün direklerden birinin devrilerek çarptığı kabinin parçalanması sonucu düşen Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetmiş, aynı kabinde bulunan aralarında eşi Kezban, çocukları Lütfullah ve Fatih Gümüş'ün de bulunduğu 7 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Teleferik sisteminin durması nedeniyle asılı kalan kabinlerdeki 174 kişi tahliye edilmişti.

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