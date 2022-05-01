Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 06:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta tesisatçıyı sopayla darbederek öldürdü
Bayburt'ta evine çağırdığı tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren zanlı gözaltına alındı.
Velişaban Mahallesi'nde yaşayan M.K, kombisindeki arızayı tamir etmesi için çağırdığı S.T'nin başına sopayla vurdu.
Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı S.T'yi Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.
S.T, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı.
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