Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt'ta aracı kara saplanan kişinin yardımına ekipler koştu
Bayburt'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaylada mahsur kalan bir araç ekipler tarafından kurtarıldı. Soğuktan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı etkili oluyor.
Aydıntepe ilçesine bağlı Kuşmer Yaylası'ndan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitmek için yayla yolunu kullanan Mehmet Ergen, Soğanlı Dağları'nın Kemer mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Mahsur kalan kişinin durumu ekiplere haber vermesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aracı kara saplanan kişi ekipler tarafından kurtarılarak ilçe merkezine götürüldü.
Soğuktan etkilenen ve donma tehlikesi yaşayan Ergen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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