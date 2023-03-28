Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Batman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]
Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 330 gram bonzai, 0,22 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ile hassas terazi bulundu.
3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: Batman Uyuşturucu
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