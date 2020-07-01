Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 16 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi, 359 gram toz esrar, 2 kilo 650 gram kubar esrar, 24 gram bonzai ve 1 kilo 811 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Batman uyuşturucu operasyonu emniyetSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 16:08
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