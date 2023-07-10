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Türkiye
DHA 10.07.2023 08:58

Batman'da uçuruma yuvarlanan kamyonda yangın: 4 ölü, 2 yaralı

Batman’da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Batman'da uçuruma yuvarlanan kamyonda yangın: 4 ölü, 2 yaralı

Gece saatlerinde, Gerçüş ilçesinden Batman’a seyir halinde olan A.Ö. yönetimindeki buğday yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö., Ş.M. ve M.Y.Ö.’nün öldüğü belirlendi.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. ve V.Ö., ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. 

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