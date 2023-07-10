Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.07.2023 08:12

Düzce'de rekor yağış: Meteoroloji uyardı, tehlike bugün de sürecek

Düzce Valisi Cevdet Atay, kent genelinde sağanak nedeniyle meydana gelen taşkınlardan en çok etkilenen Yığılca ilçesinde son 36 saatte metrekareye 225 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kod uyarısı yayımlayarak tehlikenin bugün devam edeceğini belirterek vatandaşlara uyarılarını yineledi.

Düzce'de rekor yağış: Meteoroloji uyardı, tehlike bugün de sürecek

Kentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kuvvetli yağış, başta Yığılca olmak üzere Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı ve Düzce merkezde derelerin taşmasına yol açtı.

Düzce merkezde debisi yükseldiği için güvenlik çemberine alınan Asar Deresi'nin çevresi boşaltıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Evler, yollar, tarım arazileri zarar gördü

Karaca Deresi'nin taşması sonucu Metek TOKİ'deki konutların zemin katlarını su bastı.

Meteoroloji'den 13 ile turuncu uyarı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 13 ile turuncu uyarı: Su baskınlarına dikkat

 
{ilgili-galeri-}

Söz konusu ilçelere bağlı birçok köyde ev, bahçe ve ahırlar zarar gördü, köy yolları tahrip oldu, ekili araziler su altında kaldı.

AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), köylerde mahsur kalanları kurtarmak için gün boyu seferber oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Herhangi bir can kaybı yok"

Düzce Valisi Cevdet Atay, devam eden yağışlar ve yer yer meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan Düzce-Yığılca kara yolundaki çalışmaları inceledi.

Sağanak nedeniyle oluşan taşkınlardan en çok Yığılca ilçesinin etkilendiğini belirten Atay, "Yığılca'da metrekareye yaklaşık 225 kilogram civarında yağış düştü. Bu son yıllarda gördüğümüz ciddi rakamlardan birisi, 36 saatte 225 kilogram yağış. 50 kilogram da sabaha kadar bekleniyor. Yani bu yaklaşık 300 kilograma yakın bir yağış demek. Bir köyümüzde vatandaşımızın evinde çökme meydana gelmiştir. Ama herhangi bir can kaybı olmadı. Çünkü bu evler boş. Yani biz tedbirlerimizi aldık" dedi.

Düzce'de engelliler ile hamile kamu çalışanlarına sel izni
Düzce'de engelliler ile hamile kamu çalışanlarına sel izni

Düzce genelinde yağışlar neticesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Atay, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yağışların devam edeceğine yönünde bilgi geldiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Dere kenarlarından uzak durun"

Atay, yağışın neden olabileceği olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyararak, "Biz bu tehlikenin yarın öğlene kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla yarın öğlene kadar vatandaşlarımızın derelerden, dere kenarlarından uzak durmalarını rica ediyoruz. Bunu üstüne basa basa söylüyorum, çünkü büyük önem arz eden bir konu" diye konuştu.

Yaklaşık 400 kişinin sahada canla başla çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Atay, 200 iş makinesinin de kritik bölgelere acil müdahalede bulunduğunu aktardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Riskli bölgelerden tahliyeler sürüyor

Atay, riskli bölgelerden tahliyelerin AFAD ve jandarma koordinesinde devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 vatandaşımızı tehlikeli alanlardan daha güvenli alanlara tahliye etmiştik evvelki günden itibaren. Bugün de mesela 96 tarım işçimizi KYK yurtlarına yerleştirdik. Farklı yerlerde, derelerin ters tarafında bulunduğu yerlerde aldığımız vatandaşlarımız oldu. Onların da tahliyesini gerçekleştirdik."

Atay, normal zamanlarda yaklaşık 35 milyon metreküp su hacmine sahip Düzce ile Yığılca arasındaki Hasanlar Barajı'nın, son yağışlarla 82 milyon metreküp hacme ulaştığını, çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşların tahliyeleri konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Düzce Sağanak Sel AFAD
Sıradaki Haber
Isparta'da göle serinlemeye giren kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
Pamuk dikeni toplatan şüpheliye 244 bin lira ceza
08:03
Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayıp
07:51
Isparta'da göle serinlemeye giren kadın hayatını kaybetti
07:44
Meclis son mesai haftasına giriyor: Zam teklifi için gözler Genel Kurul'da
08:17
Çin'de kreşe bıçaklı saldırı: 6 ölü
07:01
ABD'de 1921 Tulsa Katliamı için açılan tazminat davası reddedildi
Meteoroloji'den 13 ile turuncu uyarı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 13 ile turuncu uyarı: Su baskınlarına dikkat
FOTO FOKUS
Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini geçti
Evde sağlık hizmeti alan hasta sayısı 647 bini geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ